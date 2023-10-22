Унаслідок ракетного удару по терміналу у селі Коротич на Харківщині загинуло шість працівників "Нової пошти".
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Найстаршому – 31 рік
"Нова пошта" оприлюднила список імен загиблих працівників терміналу:
- Олександр Темніков, 31 рік;
- Дмитро Герасічкін, 30 років;
- Артем Акопов, 21 рік;
- Олександр Біжанов, 22 роки;
- Владислав Панков, 28 років;
- Олексій Єрмола, 23 роки.
Шість працівників "Нової пошти" загинули від ракетного удару / Фото Олена Плахова
Імена жертв ракетного удару назвала директорка з управління репутацією та маркетингом поштового сервісу Олена Плахова.
Сьогодні мій день на 90% складався із роботи. І на 10% із сльоз. Я старалася, диссоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег,
– написала жінка.
Удар по терміналу "Нової пошти": що відомо
- Надвечір 21 жовтня росіяни обстріляли селище міського типу Коротич, що на Харківщині. За даними Офісу генпрокурора, ворог вдарив 2 ракетами С-300, які запустили з території Бєлгородської області. Снаряди влучили по терміналу "Нової пошти", в якому на момент удару перебували 22 працівники.
- "Нова пошта" опублікувала момент "прильоту" по терміналу.
- Унаслідок атаки загинули шість чоловіків, ще 17 людей постраждали. Тіло шостого загиблого вдалося ідентифікувати лише наступного дня, оскільки воно дуже обгоріло.
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що рятувальна операція завершена. "Україна обов'язково відповість Росії на кожен прояв її терору і на цей удар також, – наголосив глава держави.