В результате ракетного удара по терминалу в селе Коротыч на Харьковщине погибли шесть работников "Новой почты".
Смотрите также "Провели последние секунды, сортируя посылки": "Новая почта" опубликовала момент удара по Харькову
Самому старшему – 31 год
"Новая почта" обнародовала список имен погибших работников терминала:
- Александр Темников, 31 год;
- Дмитрий Герасичкин, 30 лет;
- Артём Акопов, 21 год;
- Александр Бижанов, 22 года;
- Владислав Панков, 28 лет;
- Алексей Ермола, 23 года.
Шесть работников "Новой почты" погибли от ракетного удара / Фото Елена Плахова
Имена жертв ракетного удара назвала директор по управлению репутацией и маркетингом почтового сервиса Елена Плахова.
Сегодня мой день на 90% состоял из работы. И на 10% из слез. Я старалась, диссоциировалась, замораживала эмоции. Но это слишком тяжело. Это почти невозможно. У меня нет ненависти. Есть цель – уничтожение врага, убившего моих коллег,
– написала женщина.
Удар по терминалу "Новой почты": что известно
- Вечером 21 октября россияне обстреляли поселок городского типа Коротыч, что на Харьковщине. По данным Офиса генпрокурора, враг ударил двумя ракетами С-300, которые запустили с территории Белгородской области. Снаряды попали по терминалу "Новой почты", в котором на момент удара находились 22 работника.
- "Новая почта" опубликовала момент "прилета" по терминалу.
- В результате атаки погибли шесть мужчин, еще 17 человек пострадали. Тело шестого погибшего удалось идентифицировать только на следующий день, поскольку оно сильно обгорело.
- Президент Зеленский в вечернем обращении заявил, что спасательная операция завершена. "Украина обязательно ответит России на каждое проявление ее террора и на этот удар тоже", – подчеркнул глава государства.