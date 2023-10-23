Пока известно о 16 пострадавших в результате удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Все это мужчины в возрасте от 19 до 48 лет.
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Что известно о пострадавших
В Харьковской областной военной администрации отметили, что 7 пострадавших после атаки терминала "Новой почты" находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 5 из этих людей находятся в реанимации.
В ОВА также сказали, что состояние двух раненых остается крайне тяжелым и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные 9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Прокомментировал ситуацию с пострадавшими после удара по терминалу "Новой почты" прокомментировал и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов эфире телемарафона. Он сказал, что врачи фактически борются за жизнь травмированных.
Он также сказал, что 9 человек имеют средние и легкие степени ранения, но все равно находятся во врачебных учреждениях, потому что травмы достаточно тяжелы для самостоятельного лечения.
Как произошла атака по терминалу "Новой почты" под Харьковом
- Российская армия вечером 21 октября атаковала терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. В результате погибли и пострадали сотрудники компании, которые не успели пройти до укрытия, ведь с момента объявления воздушной тревоги до взрыва прошло менее полуминуты.
- Пока известно, что после атаки погибли 6 сотрудников "Новой почты". Кроме того, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.
- Впоследствии стало известно, что для удара враг применил ракету С-300, выпущенную с территории Белгородской области. В компании "Новой почты" 22 октября объявили днем траура по погибшим сотрудникам после удара по терминалу.