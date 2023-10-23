Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что большинство погибших и пострадавших в результате атаки России на "Новую почту" было установлено еще 21 октября. Он сказал в эфире телемарафона, что 22 октября добавилось еще одно травмированное лицо, передает 24 Канал.
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Что известно о последствиях российского теракта
Чубенко заявил, что 6 человек погибли в результате атаки России. Еще 17 получили ранения. Одна половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а другая – в тяжелом. В основном это люди, которые находились в эпицентре взрыва.
Спикер прокуратуры Харьковщины назвал чудом тот факт, что погибших не стало больше. Ведь все эти люди находились в одном ангаре. У этого здания почти нет никаких перегородок.
Погибшие находились в месте попадания ракеты. Чубенко отметил, что пришлось провести ДНК-экспертизу, потому что некоторые тела были сильно обожжены.
По его словам, страна-агрессорка нанесла удар ракетой С-300 с территории Белгородской области по терминалу.
Харьковчане слышали два взрыва, но одна из ракет попала в здание именно этого предприятия. Другую ракету сейчас правоохранители ищут,
– сказал представитель прокуратуры.
Он предположил, что другая российская ракета могла рухнуть в поле. Чубенко также сообщил об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны. Харьковские стражи порядка документируют преступления России. Представитель прокуратуры подчеркнул, что трибунал неизбежен.
Последние новости об ударе России по "Новой Почте"
- Недавно в соцсетях появилось видео, на котором показан вероятный момент попадания российской ракеты по терминалу в селе Коротич. На кадрах можно увидеть машины с логотипом "Новой почты" и взрыв.
- Как сообщалось ранее, "Новая почта" обнародовала список погибших. Самому младшему работнику был всего 21 год, а самому старшему – 31 год.
- Напомним, сотрудники "Новой почты" в результате российского теракта получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. У некоторых пострадавших также есть рваные раны и переломы.