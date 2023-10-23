Російська пропагандистка Ольга Скабєєва присвятила сюжет російському теракту на "Новій пошті" біля Харкова, пише 24 Канал. Намагаючись виправдати воєнний злочин, який скоїла російська армія, вона сказала, що в логістичному терміналі буцімто була "партія західної зброї".

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Розвінчування брехні Скабєєвої про російський теракт на "Новій пошті"

Вона закликала глядачів пропагандистського шоу придивитися до відео, на якому нібито у вантажівках сховані не поштові листи, а цілі БМП.

Як Скабєєва з допомогою брехні виправдовує російський теракт на "Новій пошті": дивіться відео

По-перше, для Скабєєвої та багатьох росіян, що споживають пропаганду, мабуть, в новинку те, що "Нова пошта" доставляє не тільки листи, але й вантажі.

По-друге, на відео, яке показує Скабєєва, немає ані міфічних БМП, ані якихось листів. Пропагандистка свідомо бреше й намагається змусити росіян повірити її словами, що у вантажівках є зброя, хоча жодних підтверджень вона не надає.

По-третє, Скабєєва запевняє, що БМП нібито були сховані у вантажівки з логотипами "Нової пошти". Однак ракетний удар Росії був саме по терміналу, а не вантажівках.

Фантазії Скабєєвої спростовують камери спостереження, які зафіксували удар по терміналу "Нової пошти". На оприлюднених кадрах можна чітко помітити, що ніяких БМП на "Новій пошті" немає.

Зрештою, Росія атакувала цей же термінал "Нової пошти" у 2022 році, але тоді чомусь пропагандисти не намагалися виправдати теракт.

Підсумовуючи фантазії Скабєєвої про БМП чи якусь техніку, можна припустити, що пропагандистка страждає від галюцинацій або шизофренії.

Додамо, що свою пропагандистську маячню Скабєєва продовжила тим, мовляв, українські військові використовують логістичні центри "Нової пошти" для військових цілей.

У цьому контексті пропагандистка не забула згадати про зернові термінали України, які атакує Росія. Москва після того, як вийшла із "зернової угоди", знищує портову інфраструктуру України.

Натомість пропагандисти поширюють дезінформацію, що Україна використовувала зернові термінали для поставок зброї. Проте Скабєєва та інші пропагандисти замовчують те, що всі судна, які йшли до України, перевірялися.

Удар по терміналу "Нової пошти": подробиці

Російська армія пізно ввечері 21 жовтня завдала ракетного удару з С-300 по великому терміналу "Нової пошти" в смт Коротич Харківського району. Окупанти атакували з Бєлгородської області.

Унаслідок ракетного терору з боку Росії загинуло шестеро чоловіків, які були працівниками "Нової пошти". Відомо, що поранення отримали 17 цивільних, які мають різні травми.

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