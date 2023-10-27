Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів 24 Каналу, на яких напрямках зараз найгарячіше та чому ворог концентрує свої сили саме там.
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Найважчі напрямки
Військове керівництво Росії відправило тисячі своїх солдатів штурмувати українські позиції. Омріяного успіху росіяни вкотре не здобули, однак мають численні втрати особового складу та техніки.
Нині найважчі напрямки – Авдіївський та Куп'янський, адже саме там противник сконцентрував найбільше своїх сил. Крім того, окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку.
За минулу добу лише на цих напрямках відбулося 20 бойових зіткнень. Погода була сприятлива, тому бої точилися у районі Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки,
– зазначив Фітьо.
Впродовж доби 26 жовтня окупанти 386 разів обстріляли українських захисників, зокрема, 88 разів з артилерії та 212 разів з мінометів. Проте Силам оборони вдалося відмінусувати 86 російських солдатів та 6 одиниць військової техніки.
Чому росіяни хочуть окупувати Куп'янськ: дивіться відео
Ціль номер один
Зараз найбільше росіян сконцентровано в напрямку Куп'янська, який є метою номер один для повторної окупації. Це місто – важливий логістичний центр для ворога, через який під час окупації росіяни здійснювали постачання провізії для своєї армії.
"Вся лінія нашої відповідальності активна. Наші військовослужбовці зараз в активній обороні й за будь-якої можливості покращують своє тактичне становище й переходять до наступальних дій", – додав начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- За даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби 26 жовтня на Куп'янському напрямку російські загарбники без успіху вели штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Водночас на Лиманському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Ворог продовжує там перегруповувати війська.
- Росіяни не можуть змиритися зі своєю поразкою під час успішної Харківської операції ЗСУ. Тож за будь-яку ціну хочуть знову окупувати звільнені території. Зокрема, ворог прагне вийти на лівий берег річки Оскіл у районі селища Куп'янськ-Вузловий.
- Збройні Сили України успішно знищують російських окупантів на всіх напрямках. Так, за минулу добу 26 жовтня українські бійці знищили ще 560 росіян. Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії доходять до 300 тисяч.