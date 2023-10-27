Для завдань, які поставило командування, окупанти не шкодують нічого. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на дії росіян великою мірою впливає і місцевість.

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Яка ціль у росіян

Після проведення успішної Харківської операції, росіяни отримали наказ за будь-яку ціну зупинити потенційний наступ Сил оборони. Також вони хочуть повернути собі вплив у Харківській області, зокрема вийти на лівий берег річки Оскіл. Це в районі селища Куп’янськ-Вузловий.

Відповідно, окупантам поставили завдання вийти на межі Луганської області.

Як наслідок, противник останні чотири місяці активізував дії і весь цей час на окремих ділянках фронту влаштовував ударно-штурмові дії. Додатково це супроводжують авіацією, БпЛА та броньованою технікою. За останні 2,5 тижні відбулось загострення, йдуть надзвичайно складні бої,

– розповів Юрій Федоренко.

Попри потужний натиск ворога українським військовим здебільшого вдається стабілізувати ситуацію. Через що в окупантів немає особливих тактичних успіхів.

До слова, варто розуміти, що в активних бойових діях деякі позиції є мігрувальними. Як росіяни, так і ЗСУ можуть на деякий час зайняти вигідніші позиції, що може не дуже коректно відобразитися на онлайн-картах, які висвітлюють бойові дії. Усю точну інформацію може надавати лише Генштаб.

Юрій Федоренко про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку: дивитись відео

До якої тактики вдаються

На Лимано-Куп’янсьокому напрямку дії росіян багато у чому залежать від ландшафту місцевості. Якщо мовиться про лісисту місцевість, то переважно йдуть штурмові дії живої сили і йде попереднє відпрацювання артилерією.

На тих відтинках, де ландшафт дозволяє противнику використовувати легку броньовану техніку, він намагається свої піхотні групи прикривати вогневим впливом цих засобів. А також додатково підкидують піхотні підрозділи, щоб зменшити логістику доставки ударно-штурмових груп до передньої лінії,

– зазначив Федоренко.

Водночас для техніка, що з’являється в зоні ураження ЗСУ, знищується. По ній відпрацьовує артилерія, зокрема й касетні боєприпаси. В іншому випадку можуть застосувати безпілотники ударного типу дії.

Назагал росіяни кидають в бій усе та всіх, застосовуючи комбіновану тактику ведення бойових дій.

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