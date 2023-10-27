Для завдань, які поставило командування, окупанти не шкодують нічого. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на дії росіян великою мірою впливає і місцевість.
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Яка ціль у росіян
Після проведення успішної Харківської операції, росіяни отримали наказ за будь-яку ціну зупинити потенційний наступ Сил оборони. Також вони хочуть повернути собі вплив у Харківській області, зокрема вийти на лівий берег річки Оскіл. Це в районі селища Куп’янськ-Вузловий.
Відповідно, окупантам поставили завдання вийти на межі Луганської області.
Як наслідок, противник останні чотири місяці активізував дії і весь цей час на окремих ділянках фронту влаштовував ударно-штурмові дії. Додатково це супроводжують авіацією, БпЛА та броньованою технікою. За останні 2,5 тижні відбулось загострення, йдуть надзвичайно складні бої,
– розповів Юрій Федоренко.
Попри потужний натиск ворога українським військовим здебільшого вдається стабілізувати ситуацію. Через що в окупантів немає особливих тактичних успіхів.
До слова, варто розуміти, що в активних бойових діях деякі позиції є мігрувальними. Як росіяни, так і ЗСУ можуть на деякий час зайняти вигідніші позиції, що може не дуже коректно відобразитися на онлайн-картах, які висвітлюють бойові дії. Усю точну інформацію може надавати лише Генштаб.
Юрій Федоренко про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку: дивитись відео
До якої тактики вдаються
На Лимано-Куп’янсьокому напрямку дії росіян багато у чому залежать від ландшафту місцевості. Якщо мовиться про лісисту місцевість, то переважно йдуть штурмові дії живої сили і йде попереднє відпрацювання артилерією.
На тих відтинках, де ландшафт дозволяє противнику використовувати легку броньовану техніку, він намагається свої піхотні групи прикривати вогневим впливом цих засобів. А також додатково підкидують піхотні підрозділи, щоб зменшити логістику доставки ударно-штурмових груп до передньої лінії,
– зазначив Федоренко.
Водночас для техніка, що з’являється в зоні ураження ЗСУ, знищується. По ній відпрацьовує артилерія, зокрема й касетні боєприпаси. В іншому випадку можуть застосувати безпілотники ударного типу дії.
Назагал росіяни кидають в бій усе та всіх, застосовуючи комбіновану тактику ведення бойових дій.
Останні новини з фронту
- За даними Генштабу на ранок 27 жовтня, росіяни перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. На Куп’янському напрямку відбувались безрезультатні штурми росіян. Не полишають спроб також захопити Авдіївку, застосовують для цього й авіацію. Однак ЗСУ тримають оборону.
- До слова, координатор із питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що зокрема на Авдіївському напрямку російських військових страчують за відмову виконувати накази. Крім того, Кірбі розповів, що переважно кидають у бій солдатів з дуже поганою або й відсутньою підготовкою.
- За минулу добу 26 жовтня ЗСУ вдалось знищити ще 560 окупантів. Так, загальні втрати ворога з початку великої війни доходять майже до 300 тисяч. Чималих втрат зазнають і в техніці.