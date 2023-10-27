Про це повідомив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу, інформує 24 Канал. Таким чином, Росія продовжує виявляти неповагу до життів своїх солдатів.

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Окупанти страчують своїх солдатів

За словами Кірбі, загарбники продовжують виявляти неповагу до життів своїх солдатів для досягнення результатів на Авдіївському напрямку та в інших місцях фронту.

Також Росія несе тисячі жертв, а деякі з них за наказом власних командирів.

Ми маємо інформацію про те, що російські військові фактично страчують солдатів, які відмовляються виконувати накази,

– заявив Кірбі.

Також США мають інформацію, що російські командири погрожують розстрілом цілим підрозділам, якщо ті спробують відступити під вогнем української артилерії.

Російські окупанти не готові до бойових дій

Кірбі також розповів, що російські військові використовують так звану "тактику людської хвилі". Вони кидають у бій маси погано навчених солдатів, без належної техніки, керівництва, ресурсів та підтримки.

"Не дивно, що в таких умовах російські війська страждають від низького морального духу", – підкреслив він.

На окупованій Луганщині росіяни вбили своїх двох солдатів

Нагадаємо, що нещодавно на тимчасово окупованій Луганщині росіяни розправилися зі своїми співслужбовцями, бо ті були "занадто допитливі". Подвійне вбивство сталося в селищі Мілове.

Вбиті солдати – 43-річний Дмитро Коробіцин та 40-річний Дамір Мазитов. Їх придушили ременем їхні ж співслужбовці з військової частини № 11740, що базується у місті Алейську Алтайського краю.