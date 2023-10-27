Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга, информирует 24 Канал. Таким образом, Россия продолжает проявлять неуважение к жизни своих солдат.

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Оккупанты казнят своих солдат

По словам Кирби, захватчики продолжают проявлять неуважение к жизням своих солдат для достижения результатов на Авдеевском направлении и в других местах фронта.

Также Россия несет тысячи жертв, а некоторые из них по приказу своих командиров.

Мы имеем информацию о том, что российские военные фактически казнят солдат, которые отказываются выполнять приказы,

– заявил Кирби.

Также у США есть информация, что российские командиры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те попытаются отступить под огнем украинской артиллерии.

Российские оккупанты не готовы к боевым действиям

Кирби также рассказал, что российские военные используют так называемую "тактику человеческой волны". Они бросают в бой массы плохо обученных солдат, без должной техники, руководства, ресурсов и поддержки.

"Неудивительно, что в таких условиях российские войска страдают от низкого нравственного духа", – подчеркнул он.

На оккупированной Луганской области россияне убили своих двух солдат

Напомним, что недавно на временно оккупированной Луганской области россияне расправились со своими сослуживцами, потому что те были "слишком любознательны". Двойное убийство произошло в поселке Милово.

Убитые солдаты – 43-летний Дмитрий Коробицын и 40-летний Дамир Мазитов. Их придушили ремнем их сослуживцы из воинской части № 11740, базирующейся в городе Алейске Алтайского края.