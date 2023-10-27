Для задач, которые поставило командование, оккупанты не жалеют ничего. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что на действия россиян во многом влияет и местность.

Смотрите также Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Какая цель у россиян

После проведения успешной Харьковской операции, россияне получили приказ любой ценой остановить потенциальное наступление Сил обороны. Также они хотят вернуть себе влияние в Харьковской области, в частности, выйти на левый берег реки Оскол. Это в районе поселка Купянск-Узловой.

Соответственно, оккупантам поставили задачу выйти на границы Луганской области.

Как следствие, противник последние четыре месяца активизировал действия и все это время на отдельных участках фронта устраивал ударно-штурмовые действия. Дополнительно это сопровождается авиацией, БПЛА и бронированной техникой. За последние 2,5 недели произошло обострение, идут чрезвычайно сложные бои,

– рассказал Юрий Федоренко.

Несмотря на мощный натиск врага, украинским военным в основном удается стабилизировать ситуацию. Из-за чего у оккупантов нет особых тактических успехов.

К слову, следует понимать, что в активных боевых действиях некоторые позиции мигрируют. Как россияне, так и ВСУ могут на время занять более выгодные позиции, что может не очень корректно отразиться на онлайн-картах, освещающих боевые действия. Всю точную информацию может давать только Генштаб.

Юрий Федоренко о боях на Купянско-Лиманском направлении: смотреть видео

К какой тактике прибегают

На Лимано-Купьянском направлении действия россиян во многом зависят от ландшафта. Если речь идет о лесистой местности, то преимущественно идут штурмовые действия живой силы и идет предварительная отработка артиллерией.

На тех участках, где ландшафт позволяет противнику использовать легкую бронированную технику, он пытается свои пехотные группы прикрывать огневым воздействием этих средств. А также дополнительно подбрасывают пехотные подразделения, чтобы уменьшить логистику доставки ударно-штурмовых групп к передней линии.

– отметил Федоренко.

В то же время для появляющегося в зоне поражения ВСУ техника уничтожается. По ней отрабатывает артиллерия, в том числе и кассетные боеприпасы. В противном случае могут применяться беспилотники ударного типа действия.

Вообще, россияне бросают в бой все и всех, применяя комбинированную тактику ведения боевых действий.

Последние новости с фронта