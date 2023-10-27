Для задач, которые поставило командование, оккупанты не жалеют ничего. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпЛА 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что на действия россиян во многом влияет и местность.
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Какая цель у россиян
После проведения успешной Харьковской операции, россияне получили приказ любой ценой остановить потенциальное наступление Сил обороны. Также они хотят вернуть себе влияние в Харьковской области, в частности, выйти на левый берег реки Оскол. Это в районе поселка Купянск-Узловой.
Соответственно, оккупантам поставили задачу выйти на границы Луганской области.
Как следствие, противник последние четыре месяца активизировал действия и все это время на отдельных участках фронта устраивал ударно-штурмовые действия. Дополнительно это сопровождается авиацией, БПЛА и бронированной техникой. За последние 2,5 недели произошло обострение, идут чрезвычайно сложные бои,
– рассказал Юрий Федоренко.
Несмотря на мощный натиск врага, украинским военным в основном удается стабилизировать ситуацию. Из-за чего у оккупантов нет особых тактических успехов.
К слову, следует понимать, что в активных боевых действиях некоторые позиции мигрируют. Как россияне, так и ВСУ могут на время занять более выгодные позиции, что может не очень корректно отразиться на онлайн-картах, освещающих боевые действия. Всю точную информацию может давать только Генштаб.
Юрий Федоренко о боях на Купянско-Лиманском направлении: смотреть видео
К какой тактике прибегают
На Лимано-Купьянском направлении действия россиян во многом зависят от ландшафта. Если речь идет о лесистой местности, то преимущественно идут штурмовые действия живой силы и идет предварительная отработка артиллерией.
На тех участках, где ландшафт позволяет противнику использовать легкую бронированную технику, он пытается свои пехотные группы прикрывать огневым воздействием этих средств. А также дополнительно подбрасывают пехотные подразделения, чтобы уменьшить логистику доставки ударно-штурмовых групп к передней линии.
– отметил Федоренко.
В то же время для появляющегося в зоне поражения ВСУ техника уничтожается. По ней отрабатывает артиллерия, в том числе и кассетные боеприпасы. В противном случае могут применяться беспилотники ударного типа действия.
Вообще, россияне бросают в бой все и всех, применяя комбинированную тактику ведения боевых действий.
Последние новости с фронта
- По данным Генштаба на утро 27 октября, россияне перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях. На Купянском направлении происходили безрезультатные штурмы россиян. Не оставляют попыток захватить Авдеевку, применяют для этого и авиацию. Однако ВСУ держат оборону.
- К слову, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что в частности на Авдеевском направлении российских военных казнят за отказ выполнять приказы. Кроме того, Кирби рассказал, что преимущественно бросают в бой солдат с очень плохой или отсутствующей подготовкой.
- За минувшие сутки 26 октября ВСУ удалось уничтожить еще 560 оккупантов. Да, общие потери врага с начала великой войны доходят почти до 300 тысяч. Немалые потери понесут и в технике.