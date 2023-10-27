Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал 24 Каналу, на каких направлениях сейчас горячее всего и почему враг концентрирует свои силы именно там.

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Самые тяжелые направления

Военное руководство России отправило тысячи своих солдат штурмовать украинские позиции. Желаемого успеха россияне не получили, однако имеют многочисленные потери личного состава и техники.

Сейчас самые тяжелые направления – Авдеевское и Купянское, ведь именно там противник сконцентрировал больше всего своих сил. Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки только на этих направлениях произошло 20 боевых столкновений. Погода была благоприятной, поэтому бои шли в районе Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки,

– отметил Фитьо.

В течение суток 26 октября оккупанты 386 раз обстреляли украинских защитников, в том числе 88 раз из артиллерии и 212 раз из минометов. Однако Силам обороны удалось минуснуть 86 российских солдат и 6 единиц военной техники.

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Цель номер один

Сейчас больше всего россиян сконцентрировано в направлении Купянска, являющегося целью номер один для повторной оккупации. Этот город – важный логистический центр для врага, через который во время оккупации россияне осуществляли поставку провизии своей армии.

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"Вся линия нашей ответственности активна. Наши военнослужащие сейчас в активной обороне и при любой возможности улучшают свое тактическое положение и переходят к наступательным действиям", – добавил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

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