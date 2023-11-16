Враг особенно усиливает давление вдоль железной дороги вокруг Купянска. Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что ситуацию на этом направлении по сравнению с Авдеевским можно было бы назвать немного более легкой. Однако это было бы кощунством.

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Пересечение важных путей

Вблизи Купянска россияне пытаются совершать атакующие действия с целью приблизиться к городу, а в идеале – захватить его.

Оккупанты осознают важность этого города для их дальнейшего продвижения. Речь идет не о Купянске, а о том, что он представляет собой для украинской и российской стороны,

– подчеркнул военный эксперт.

Купянск является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей и ключом к реке Оскол. Захват Купянска врагом может создать прецедент, когда значительно усложнится обеспечение украинских подразделений, действующих на левобережье реки Оскол.

Военный эксперт объяснил, какова цель россиян на Купянском направлении: смотрите видео

Для противника выход на эту реку позволяет создать буферную зону на территории Харьковской области, из которой он позже может планировать операции по дальнейшему продвижению вглубь территории Украины в направлении Харькова.

Такая же ситуация наблюдается и на Сватовском направлении, где противник непрерывно атакует украинские подразделения. Россияне пытаются продвинуться в частности в районе Серебрянского лесничества – это уже Лиманское направление.

"Это полностью вписывается в их боевое задание по завладению этой территорией и выход на рубеж реки Оскол, чтобы закрепиться и подготовить базу для дальнейшего продвижения", – подчеркнул Сергей Грабский.

Какая ситуация на Купянском направлении