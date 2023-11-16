Враг особенно усиливает давление вдоль железной дороги вокруг Купянска. Военный эксперт Сергей Грабский заметил 24 Каналу, что ситуацию на этом направлении по сравнению с Авдеевским можно было бы назвать немного более легкой. Однако это было бы кощунством.
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Пересечение важных путей
Вблизи Купянска россияне пытаются совершать атакующие действия с целью приблизиться к городу, а в идеале – захватить его.
Оккупанты осознают важность этого города для их дальнейшего продвижения. Речь идет не о Купянске, а о том, что он представляет собой для украинской и российской стороны,
– подчеркнул военный эксперт.
Купянск является пересечением важных автомобильных и железнодорожных путей и ключом к реке Оскол. Захват Купянска врагом может создать прецедент, когда значительно усложнится обеспечение украинских подразделений, действующих на левобережье реки Оскол.
Военный эксперт объяснил, какова цель россиян на Купянском направлении: смотрите видео
Для противника выход на эту реку позволяет создать буферную зону на территории Харьковской области, из которой он позже может планировать операции по дальнейшему продвижению вглубь территории Украины в направлении Харькова.
Такая же ситуация наблюдается и на Сватовском направлении, где противник непрерывно атакует украинские подразделения. Россияне пытаются продвинуться в частности в районе Серебрянского лесничества – это уже Лиманское направление.
"Это полностью вписывается в их боевое задание по завладению этой территорией и выход на рубеж реки Оскол, чтобы закрепиться и подготовить базу для дальнейшего продвижения", – подчеркнул Сергей Грабский.
Какая ситуация на Купянском направлении
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что россияне на направлении Ягодное – Купянск – Узловой осуществляли перегруппировку для возобновления наступательных действий. Они были вынуждены пойти на это после того, как понесли тяжелые потери.
- Кроме того, враг проводил наступательные операции в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. К штурмовым операциям здесь были привлечены отряды "Шторм "V" и "Шторм "Z".
- В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что продвижение на Купянск – это отвлекающий маневр врага. Главная же цель оккупантов – Авдеевка. Именно туда из Купянска россияне перебросили значительное количество своих сил и средств.