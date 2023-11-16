Россия не оставляет попыток захватить украинские территории. В частности, на Авдеевском направлении агрессор продолжает штурмовые действия и приблизился к коксохимическому заводу.

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Бои за Авдеевку продолжаются уже десять лет

Российские войска пытаются оцепить Авдеевку. За этот населенный пункт ведутся бои уже почти десять лет. Он имеет политическое значение для России, учитывая близость к Донецку.

По данным британской разведки, в ходе недавнего наступления российские войска, вероятно, подошли к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу. Это ключевая тактическая позиция к северу от города.

Этот завод расположен на главной дороге, ведущей к Авдеевке. Если враг сможет захватить его, это существенно усложнит процесс обеспечения украинских военных.

Промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект,

– отмечают в Минобороны Британии.

Как оккупанты пытаются давить на Авдеевку