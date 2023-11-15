Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, какое направление для захватчиков все же приоритетно. Он объяснил, почему оккупанты перебрасывают группировки с одного направления на другое.
Обратите внимание Наступать постоянно не способны, – военный обозреватель назвал пробелы врага на фронте
Не самый лучший период
Основная цель россиян – Авдеевка. Купянск – это отвлекающий маневр, так же как было прошлым летом. Там у врага ситуация с ресурсом не улучшилась, а только ухудшилась. Ведь именно с этого плацдарма российские захватчики перебросили большое количество сил и средств под Авдеевку.
Россияне из-под Авдеевки никуда не делись,
– заметил Коваленко.
Сейчас на Лиманско-Купьянской оси оккупанты достаточно мощно давят, но не мощнее, чем это было, например, в июле или августе, когда они также пытались наступать. В тот момент враг имел гораздо лучший и более мощный ресурс.
Сейчас у россиян не только худший ресурс на Лиманско-Купянском направлении, но и погодные условия хуже. Захватчики начали свои наступательные действия в не самый лучший период. Особенно если рассматривать административную границу Луганской и Харьковской областей. Ведь географические, ландшафтные, почвенные условия для проведения наступательных действий сейчас неблагоприятны.
Какая ситуация на Лиманско-Купянском направлении: смотрите видео
Больше о ситуации на фронте
- За прошедшие сутки на поле боя произошло более 60 боевых столкновений. Россияне нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов с РСЗО.
- На протяжении суток на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Украинские защитники отразили 8 атак. На Лиманском направлении российские захватчики также вели безуспешные штурмовые действия в районе Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.
- На территории временно оккупированной Луганской области вражеский танк протаранил три своих грузовика. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик "Урал" получил серьезные повреждения. В сети даже есть видео этого эпического инцидента.