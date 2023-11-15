Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, какое направление для захватчиков все же приоритетно. Он объяснил, почему оккупанты перебрасывают группировки с одного направления на другое.

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Не самый лучший период

Основная цель россиян – Авдеевка. Купянск – это отвлекающий маневр, так же как было прошлым летом. Там у врага ситуация с ресурсом не улучшилась, а только ухудшилась. Ведь именно с этого плацдарма российские захватчики перебросили большое количество сил и средств под Авдеевку.

Россияне из-под Авдеевки никуда не делись,

– заметил Коваленко.

Сейчас на Лиманско-Купьянской оси оккупанты достаточно мощно давят, но не мощнее, чем это было, например, в июле или августе, когда они также пытались наступать. В тот момент враг имел гораздо лучший и более мощный ресурс.

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Сейчас у россиян не только худший ресурс на Лиманско-Купянском направлении, но и погодные условия хуже. Захватчики начали свои наступательные действия в не самый лучший период. Особенно если рассматривать административную границу Луганской и Харьковской областей. Ведь географические, ландшафтные, почвенные условия для проведения наступательных действий сейчас неблагоприятны.

Какая ситуация на Лиманско-Купянском направлении: смотрите видео

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