Момент попал на видео, оно мгновенно разлетелось в сети. На записи, оккупанты пытаются оказать медицинскую помощь одному из захватчиков, попавшему в это "происшествие".

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"На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик "Урал" получил серьезные повреждения", – говорится в подписи к видео.

Как видно на видео и отмечают в сообщении, танк и грузовик взлетели в кювет, а среди оккупантов травмированы.

Россияне на танке протаранили свои грузовики: видео

Потери врага