Момент попал на видео, оно мгновенно разлетелось в сети. На записи, оккупанты пытаются оказать медицинскую помощь одному из захватчиков, попавшему в это "происшествие".
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"На Луганщине российский танк потерял управление и столкнулся с тремя машинами. Несколько оккупантов получили тяжелые ранения, а грузовик "Урал" получил серьезные повреждения", – говорится в подписи к видео.
Как видно на видео и отмечают в сообщении, танк и грузовик взлетели в кювет, а среди оккупантов травмированы.
Россияне на танке протаранили свои грузовики: видео
Потери врага
- По состоянию на 15 ноября русская армия потеряла 314 290 своих воинов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов.
- Противник также несет существенные потери вследствие системных ударов по штабам и пунктам концентрации войск врага. В частности, в Скадовском районе на Юге и на Арабатской Стрелке возле Геническа. Во время этих ударов ликвидированы российские офицеры высокого ранга.