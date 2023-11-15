За минувшие сутки Россия потеряла 314 290 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их трудно из-за интенсивности боевых действий.

Смотрите также Враг изрядно получил от ВСУ: как могло появиться заявление россиян об "уходе" на Юге

Сколько оккупантов и техники ликвидировали Силы обороны

танков – 5377 (+15);

боевых бронированных машин – 10 104 (+18);

артиллерийских систем – 7647 (+58);

РСЗО – 884 (+2);

средств ПВО – 582 (+2);

самолетов – 323 (+1);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5675 (+26);

крылатых ракет – (+1);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 020 (+47);

специальной техники – 1083 (+2).



Потери врага 15 ноября 2023 года

Наши военные уничтожили вражеский Су-25 под Авдеевкой

Украинские военные на Авдеевском направлении 14 ноября ликвидировали российский штурмовик Су-25. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Штупун рассказал, что этот самолет оккупанты использовали на фронте, чтобы штурмовать позиции наших военных.

Утром 15 ноября в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки:

авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника;

силы и средства противовоздушной обороны уничтожили штурмовик Су-25, 2 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, 17 разведывательных дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов россиян.