За минулу добу Росія втратила 314 290 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивність бойових дій.
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Скільки окупантів і техніки ліквідували Сили оборони
- танків – 5377 (+15);
- бойових броньованих машин – 10104 (+18);
- артилерійських систем – 7647 (+58);
- РСЗВ – 884 (+2);
- засоби ППО – 582 (+2);
- літаків – 323 (+1);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26);
- крилаті ракети – (+1);
- кораблі /катери – 22 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47);
- спеціальна техніка – 1083 (+2).
Втрати ворога 15 листопада 2023 року
Наші військові знищили ворожий Су-25 під Авдіївкою
Українські військові на Авдіївському напрямку 14 листопада ліквідували російський штурмовик Су-25. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун розповів, що цей літак окупанти використовували на фронті, щоб штурмувати позиції наших військових.
Вранці 15 листопада у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби:
- авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;
- сили та засоби протиповітряної оборони знищили штурмовик Су-25, 2 ударних безпілотника типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Окрім того, українські підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів росіян.