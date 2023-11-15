За минулу добу Росія втратила 314 290 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх важко через інтенсивність бойових дій.

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Скільки окупантів і техніки ліквідували Сили оборони

танків – 5377 (+15);

бойових броньованих машин – 10104 (+18);

артилерійських систем – 7647 (+58);

РСЗВ – 884 (+2);

засоби ППО – 582 (+2);

літаків – 323 (+1);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5675 (+26);

крилаті ракети – (+1);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10020 (+47);

спеціальна техніка – 1083 (+2).



Втрати ворога 15 листопада 2023 року

Наші військові знищили ворожий Су-25 під Авдіївкою

Українські військові на Авдіївському напрямку 14 листопада ліквідували російський штурмовик Су-25. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Штупун розповів, що цей літак окупанти використовували на фронті, щоб штурмувати позиції наших військових.

Вранці 15 листопада у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби:

авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника;

сили та засоби протиповітряної оборони знищили штурмовик Су-25, 2 ударних безпілотника типу Shahed-136/131, 17 розвідувальних дронів та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів росіян.