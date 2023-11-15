Какая ситуация на фронте сегодня, где враг совершил неудачные попытки штурма, как проходит украинское наступление, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как за неделю изменилась карта фронта

Россия продолжает террор мирного населения

Государство-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Россия наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Всего оккупанты нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Россияне продолжают проводить активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Украинские защитники отбили 8 атак.

Смотрите карту боевых действий онлайн:

На Лиманском – захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Надии и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Наши воины наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако украинские военные стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь защитники отбили 17 атак.

На Марьинском направлении оккупанты также без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отбили 20 атак.

На Шахтерском – наши защитники отбили 2 атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят захватчикам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, отбрасывают врага с прибрежных огневых позиций, прицельно наносят огневое поражение по тыловым районам противника.

Украинские военные мощно уничтожают врага