В Украине продолжаются 630 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают контрнаступление для деоккупации всех наших территорий. Россияне снова и снова прибегают к тактике террора гражданских, а также пытаются проводить штурмовые действия.
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Какая ситуация на фронте сегодня, где враг совершил неудачные попытки штурма, как проходит украинское наступление, информирует 24 Канал.
Государство-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Россия наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Всего оккупанты нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Какая ситуация на разных направлениях фронта
Смотрите карту боевых действий онлайн:
Украинские военные мощно уничтожают врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Силами и средствами ПВО уничтожен штурмовик Су-25, 2 "Шахеда", 17 разведывательных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов врага.