Какая ситуация на фронте сегодня, где враг совершил неудачные попытки штурма, как проходит украинское наступление, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как за неделю изменилась карта фронта

Россия продолжает террор мирного населения

Государство-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора. Россия наносит ракетные и авиационные удары, совершает обстрелы с РСЗО не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений. Всего оккупанты нанесли 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные и многоэтажные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на разных направлениях фронта

Смотрите карту боевых действий онлайн:

Украинские военные мощно уничтожают врага

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Силами и средствами ПВО уничтожен штурмовик Су-25, 2 "Шахеда", 17 разведывательных БПЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.
  • Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и склад горюче-смазочных материалов врага.