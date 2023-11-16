Так, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надии Луганской области.

Россия вела безуспешные действия у Надии: смотрите на карте

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отразили 6 атак. В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны отразили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника у Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 18 атак.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отразили 6 атак.

Противник вел наступление у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

Украинские военные отбили атаку возле Новодаровки: смотрите на карте

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Как изменилась ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Какие потери имел враг в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.