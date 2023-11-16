Так, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Враг атаковал вблизи Синьковки: смотрите на карте

Россия вела безуспешные действия у Надии: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте

Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте

Противник вел наступление у Старомайорского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Украинские военные отбили атаку возле Новодаровки: смотрите на карте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.