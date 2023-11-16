Карта боевых действий по состоянию на 16 ноября / Коллаж 24 Канала
Украинская армия уже 631 день отражает мощные атаки захватчиков и освобождает свои территории. В то же время враг не прекращает активно штурмовать позиции защитников возле Марьинки и Авдеевки в Донецкой области.
Россия вела безуспешные действия у Надии: смотрите на карте
Силы обороны отразили атаки возле Клещиевки: смотрите на карте
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите на карте
Украина сдерживает наступление России возле Марьинки: смотрите на карте
Противник вел наступление у Старомайорского: смотрите на карте
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Украинские военные отбили атаку возле Новодаровки: смотрите на карте
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время, подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.