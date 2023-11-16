Так, протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Ще 1130 окупантів і понад 130 одиниць техніки: втрати ворога на 16 листопада

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області.

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ЗСУ відбили 6 атак. Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 18 атак.

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 6 атак.

Противник вів наступ біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії біля Новодарівки Запорізької області, успіху не мав.

Українські військові відбили атаку біля Новодарівки: дивіться на карті

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Як змінилася ситуація на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Які втрати мав ворог у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога.