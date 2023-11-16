Карта бойових дій станом на 16 листопада / Колаж 24 Каналу
Українська армія вже 631 день відбиває потужні атаки загарбників і звільняє свої території. Водночас ворог не припиняє активно штурмувати позиції захисників біля Мар'їнки та Авдіївки в Донецькій області.
Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті
Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті
Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті
Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті
Противник вів наступ біля Старомайорського: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Українські військові відбили атаку біля Новодарівки: дивіться на карті
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.
Водночас підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога.