Так, протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, а також здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цікаво Ще 1130 окупантів і понад 130 одиниць техніки: втрати ворога на 16 листопада

Яка ситуація на Сході України

Ворог атакував поблизу Синьківки: дивіться на карті

Росія вела безуспішні дії біля Надії: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

Росіяни хочуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Україна стримує наступ Росії біля Мар'їнки: дивіться на карті

Противник вів наступ біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Українські військові відбили атаку біля Новодарівки: дивіться на карті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони ворога.