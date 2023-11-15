Яка ситуація на фронті сьогодні, де ворог здійснив невдалі спроби штурму, як проходить український наступ, інформує 24 Канал.

До речі Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Росія продовжує терор мирного населення

Держава-агресор продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Росія завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави.

Упродовж минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Яка ситуація на різних напрямках фронту

Дивіться карту бойових дій онлайн:

Українські військові потужно знищують ворога

  • Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Силами та засобами ППО знищено штурмовик Су-25, 2 "Шахеди", 17 розвідувальних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59.
  • Підрозділи ракетнихб військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів ворога.