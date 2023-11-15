В Україні триває 630 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують контрнаступ для деокупації всіх наших територій. Росіяни знову й знов вдаються до тактики терору цивільних, а також намагаються проводити штурмові дії.
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Яка ситуація на фронті сьогодні, де ворог здійснив невдалі спроби штурму, як проходить український наступ, інформує 24 Канал.
Держава-агресор продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. Росія завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з РСЗВ не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави.
Упродовж минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 49 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Яка ситуація на різних напрямках фронту
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Українські військові потужно знищують ворога
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Силами та засобами ППО знищено штурмовик Су-25, 2 "Шахеди", 17 розвідувальних БпЛА й одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетнихб військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 17 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та склад паливно-мастильних матеріалів ворога.