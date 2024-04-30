Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що окупантам складніше просуватись на Лимано-Куп'яінській ділянці, тому що їхній ресурс розтягнутий по лінії фронту. Ворог проводить постійно перегрупування, підсилює деякі підрозділи.

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Мають ресурси

Водночас росіянам не вдається сформувати "ударний кулак", який би міг прорвати лінії оборони українських сил.

Важливо, що на Лимансько-Куп'янській осі діють дві групи військ:

група військ "Захід";

група військ "Центр".

Проте зараз частина підрозділів групи військ "Центр" перебуває саме в районі Авдіївки – діють на Покровському напрямку. Це підрозділи 2 загальновійськової армії та 41 загальновійськової армії,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Тому активізація на Лимансько-Куп'янській осі фіксується, але вона, навіть після Кислівки, не досягає того рівня загрози, який зараз спостерігається на Покровському напрямку. Через це, на думку Олександра Коваленко, росіяни, навіть маючи ресурси, не можуть їх реалізувати масштабніше.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що окупанти нарощують сили та перегрупують підрозділи на Харківському напрямку. Водночас українські сили покращили своє тактичне положення в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

Яка ситуація на фронті