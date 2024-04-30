Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, что оккупантам сложнее продвигаться на Лимано-Купяинском участке, потому что их ресурс растянут по линии фронта. Враг проводит постоянно перегруппировку, усиливает некоторые подразделения.

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Имеют ресурсы

В то же время россиянам не удается сформировать "ударный кулак", который бы мог прорвать линии обороны украинских сил.

Важно, что на Лимано-Купянской оси действуют две группы войск:

группа войск "Запад";

группа войск "Центр".

Однако сейчас часть подразделений группы войск "Центр" находится именно в районе Авдеевки – действуют на Покровском направлении. Это подразделения 2 общевойсковой армии и 41 общевойсковой армии,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Поэтому активизация на Лимано-Купянской оси фиксируется, но она, даже после Кисловки, не достигает того уровня угрозы, который сейчас наблюдается на Покровском направлении. Поэтому, по мнению Александра Коваленко, россияне, даже имея ресурсы, не могут их реализовать масштабнее.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что оккупанты наращивают силы и перегруппировывают подразделения на Харьковском направлении. В то же время украинские силы улучшили свое тактическое положение в районе Синьковки на Купянском направлении и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.

Какая ситуация на фронте