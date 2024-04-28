По данным генерала, наши защитники сейчас мониторят ситуацию на Харьковском направлении. А оккупанты в свою очередь там проводят подготовительные мероприятия.

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Сырский рассказал о ситуации на Харьковском направлении

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что на Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении,

– подчеркнул генерал.

Сырский подчеркнул, что на наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Также Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки на Купянском направлении и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.

"Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям", – сказал главнокомандующий ВСУ.

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