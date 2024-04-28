За даними генерала наші захисники наразі моніторять ситуацію на Харківському напрямку. А окупанти своєю чергою там проводять підготовчі заходи.
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Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку
Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що на Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.
Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку,
– наголосив генерал.
Сирський підкреслив, що на найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.
Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.
"Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій", – сказав головнокомандувач ЗСУ.
Що ще Сирський розповів у своєму дописі
- Олександр Сирський зазначив, що українським захисникам вдалося встановити контроль над островом Нестрига у Херсонській області. Це один з багатьох островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро.
- Водночас, за словами генерала, наші захисники перемістилися на нові рубежі на Покровському та Курахівському напрямах. Це було потрібно для збереження життя воїнів.
- Зокрема, підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. Загалом на Курахівському та Покровському напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів. Водночас оперативної переваги противник отримати не зміг.
- Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту ворожі війська зосередили основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Яка ситуація на кожному із напрямків фронті – читайте у матеріалі.