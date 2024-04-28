За даними генерала наші захисники наразі моніторять ситуацію на Харківському напрямку. А окупанти своєю чергою там проводять підготовчі заходи.

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Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що на Півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку,

– наголосив генерал.

Сирський підкреслив, що на найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки на Куп'янському напрямку та Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку.

"Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

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