Головком повідомив, що на Сході та Півдні ситуація загострилася. Особливо небезпечна ситуація склалася на двох напрямках.

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Задля порятунку життів

Йдеться про Покровський та Курахівський напрямок. Там, за словами генерала, противник задіяв до чотирьох бригад. Ворог намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Задля збережння життів та здоров’я воїнів, підрозділи Сил оборони перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

Загалом на Курахівському та Покровському напрямках росіяни досягли певних тактичних успіхів. Водночас оперативної переваги противник отримати не зміг.

Українські війська продовжують завдавати ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність,

– розповів Олександр Сирський.

Де розташована Новомихайлівка: дивіться на карту

Де розташовані Бердичі: дивіться на карті

Де розташована Семенівка: дивіться на карті

Зазначимо, що за останню добу найбільшу кількість атак ЗСУ відбили на Авдіївському напрямку. Там ворог 35 разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Що відбувається на фронті: