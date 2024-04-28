Загалом, росіяни завдали 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснили 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Найгарячішою лишається ситуація на Авдіївському напрямку, а також росіяни тиснуть на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Дивіться також Росія планує наступ, а Україна може стабілізувати лінію фронту: у ISW проаналізували ситуацію

Бої на Сході

Куп’янський напрямок. Нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок. Ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.

Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Бахмутський напрямок. Нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.

Авдіївський напрямок. Нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог продовжує тиск на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Півдні

Оріхівський напрямок. Окупанти 2 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті

Херсонський напрямок. Ворог протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вів.

Обстановка на Півночі

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Втрати ворога

У бойових діях наші воїни ефективно завдають втрат та пошкоджують техніку противника, послаблюючи війська росіян на всіх напрямках фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.