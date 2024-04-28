Загалом, росіяни завдали 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснили 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Найгарячішою лишається ситуація на Авдіївському напрямку, а також росіяни тиснуть на Лиманському та Куп'янському напрямках.
Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Ворог продовжує тиск на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Ситуація на Півдні
Обстановка поблизу Роботиного: дивіться на карті
Обстановка на Півночі
Втрати ворога
У бойових діях наші воїни ефективно завдають втрат та пошкоджують техніку противника, послаблюючи війська росіян на всіх напрямках фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.