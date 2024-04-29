Найгарячішими напрямками на фронті зараз є Бахмутський та Авдіївський. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Окупанти тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Росіяни завдають ударів на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок – найгарячіша ділянка фронту: дивіться на карті
Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Втрати ворога
Водночас, наші військові активно продовжують завдавати нищівних ударів ворогу, завдають втрат окупаційним військам як у живій силі, так і в техніці. Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб витіснити ворога вздовж всієї лінії фронту.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.