Найгарячішими напрямками на фронті зараз є Бахмутський та Авдіївський. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог провів 18 атак в районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

Окупанти тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

Росіяни завдають ударів на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

Авдіївський напрямок – найгарячіша ділянка фронту: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Втрати ворога

Водночас, наші військові активно продовжують завдавати нищівних ударів ворогу, завдають втрат окупаційним військам як у живій силі, так і в техніці. Сили оборони докладають титанічних зусиль, щоб витіснити ворога вздовж всієї лінії фронту.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.