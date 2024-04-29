Самыми горячими направлениями на фронте сейчас Бахмутское и Авдеевское. В общем, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оккупанты давят на Лиманском направлении: смотрите на карте
Россияне наносят удары на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Авдеевское направление– самый горячий участок фронта: смотрите на карте
Враг жмет на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Потери врага
В то же время, наши военные активно продолжают наносить сокрушительные удары врагу, наносят урон оккупационным войскам как в живой силе, так и в технике. Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы вытеснить врага вдоль всей линии фронта.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.