В общем, россияне нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Горячей остается ситуация на Авдеевском направлении, а также россияне давят на Лиманском и Купянском направлениях.

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Бои на Востоке

Россияне давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Враг продолжает давление на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Юге

Обстановка поблизости Работино: смотрите на карте

Обстановка на Севере

Потери врага

В боевых действиях наши воины эффективно наносят урон и повреждают технику противника, ослабляя войска россиян по всем направлениям фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.