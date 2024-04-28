В общем, россияне нанесли 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершили 60 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Горячей остается ситуация на Авдеевском направлении, а также россияне давят на Лиманском и Купянском направлениях.
Россияне давят на Лиманском направлении: смотрите на карте
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Враг продолжает давление на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Ситуация на Юге
Обстановка поблизости Работино: смотрите на карте
Обстановка на Севере
Потери врага
В боевых действиях наши воины эффективно наносят урон и повреждают технику противника, ослабляя войска россиян по всем направлениям фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.