Главком сообщил, что на Востоке и на Юге ситуация обострилась. Особенно опасная ситуация сложилась на двух направлениях.

Смотрите также Украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига,– Сырский

Ради спасения жизней

Речь идет о Покровском и Кураховском направлении. Там, по словам генерала, противник задействовал до четырех бригад. Враг пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Для сохранения жизней и здоровья воинов подразделения Сил обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки.

В целом на Кураховском и Покровском направлениях россияне добились определенных тактических успехов. В то же время оперативное преимущество противник получить не смог.

Украинские войска продолжают наносить врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике.

Для усиления обороны на этих направлениях, замены пострадавших подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность,

– рассказал Александр Сырский.