Противник шаленими темпами втрачає і техніку. У Генштабі ЗСУ станом на ранок 5 червня оновили статистику втрат російської армії.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 513 тисяч вояк.

Втрати Росії станом на 5 червня

  • особового складу – близько 513700 (+1280) осіб,
  • танків – 7806 (+12) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 15036 (+16),
  • артилерійських систем – 13385 (+40),
  • РСЗВ – 1092 (+0),
  • засоби ППО – 830 (+3),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
  • крилаті ракети – 2270 (+2),
  • кораблі /катери – 27 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69),
  • спеціальна техніка – 2223 (+12).


Втрати росіян станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті: актуально

  • У Генштабі повідомляють, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.
  • Учора загарбники інтенсивно атакували українських військових на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного.
  • На Харківському напрямку війська агресора намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.