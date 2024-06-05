Противник шаленими темпами втрачає і техніку. У Генштабі ЗСУ станом на ранок 5 червня оновили статистику втрат російської армії.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 513 тисяч вояк.
Втрати Росії станом на 5 червня
- особового складу – близько 513700 (+1280) осіб,
- танків – 7806 (+12) одиниць,
- бойових броньованих машин – 15036 (+16),
- артилерійських систем – 13385 (+40),
- РСЗВ – 1092 (+0),
- засоби ППО – 830 (+3),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10805 (+39),
- крилаті ракети – 2270 (+2),
- кораблі /катери – 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18297 (+69),
- спеціальна техніка – 2223 (+12).
Втрати росіян станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: актуально
- У Генштабі повідомляють, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.
- Учора загарбники інтенсивно атакували українських військових на Покровському напрямку. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного.
- На Харківському напрямку війська агресора намагалися штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.