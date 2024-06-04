Повітряна тривога в Дніпропетровській області лунала декілька разів протягом ночі. Зокрема, з 22:18 3 червня до опівночі, з 4:57 до 5:37, з 6:01 по 6:19 4 червня.

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Що відомо про атаку ворогів

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 4 червня Росія вдарила по Дніпропетровській області двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Їх окупанти випустили з території окупованого Криму.

Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині,

– розповіли військові.

Вони додали що орієнтовно опівночі Кремль застосував 4 безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на Північному напрямку. Відомо, що: