Воздушная тревога в Днепропетровской области звучала несколько раз в течение ночи. В частности, с 22:18 3 июня до полуночи, с 4:57 до 5:37, с 6:01 по 6:19 4 июня. На рассвете в Днепре прогремели взрывы.

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Что известно об атаке врагов

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 4 июня Россия ударила по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Их оккупанты выпустили с территории оккупированного Крыма.

Обе ракеты сбили зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на Днепропетровщине,

– рассказали военные.

Они добавили что ориентировочно в полночь Кремль применил 4 беспилотные летательные аппараты (тип устанавливается) на Северном направлении. Известно, что:

два дрона – уничтожили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине,

еще два – прекратили свое существование самостоятельно.



ВСУ сбили большинство целей врага / Инфографика 24 Канала

Коротко о ночной атаке врага

Воздушная тревога в Днепропетровской области звучала несколько раз в течение ночи. В частности, с 22:18 3 июня до полуночи, с 4:57 до 5:37, с 6:01 по 6:19 4 июня. На рассвете в Днепре прогремели взрывы.

Смотрите также Украинские воины ударили по С-300 на территории России: эпические фото горящего комплекса

Что известно об атаке врагов

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 4 июня Россия ударила по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Их оккупанты выпустили с территории оккупированного Крыма.

Обе ракеты сбили зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на Днепропетровщине,

– рассказали военные.

Они добавили что ориентировочно в полночь Кремль применил 4 беспилотные летательные аппараты (тип устанавливается) на Северном направлении. Известно, что:

два дрона – уничтожили подразделения мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине,

еще два – прекратили свое существование самостоятельно.



ВСУ сбили большинство целей врага / Инфографика 24 Канала

Коротко о ночной атаке врага

Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 22:00 3 июня, что дроны неустановленного типа летели через Харьковскую область в направлении Полтавской области и через Сумскую область в направлении Черниговской области. Далее беспилотник двигались на Полтавщину и Днепропетровщину.

Впоследствии – на Каменское Черниговской области и Чернигов, далее – на Киевщину и в юго-западном направлении. Ориентировочно в 00:27 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое.

Ориентировочно в 1:18 4 июня дрон уже летел через Сумскую область курсом на Черниговщину. Взрывы в Днепре прогремели ориентировочно в 5:03 4 июня. В Днепропетровской ОГА рассказали, что в результате падения обломков повреждена гражданская инфраструктура и ранены мирные люди.

В частности, в удовлетворительном состоянии 1-месячный мальчик, у 17-летнего юноши, по данным Общественного, оперировали в больнице. Ранены 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована в состоянии средней тяжести.