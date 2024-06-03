Днем оккупанты били по Харькову. Под ударом снова был Новобаварский район. По сообщению Олега Синегубова, пока нет пострадавших.

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Что известно о запуске неустановленных дронов вечером 3 июня

22:55, 3 июня Дроны летят через Днепропетровскую область на Каменское и через Черниговскую область на Чернигов/район, пишут в ВС.

22:50, 3 июня Мониторинговые каналы предположили, что это могут быть "Шахеды".

22:42, 3 июня Где сейчас тревога из-за дронов

22:23, 3 июня Дроны продолжают движение: с Полтавщины курсом на Днепропетровщину;

на границе Сумской/Черниговской областей.

22:00, 3 июня Движение БПЛА неустановленного типа: группа через Харьковскую область в направлении Полтавской;

еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской.