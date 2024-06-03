Днем оккупанты били по Харькову. Под ударом снова был Новобаварский район. По сообщению Олега Синегубова, пока нет пострадавших.
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Что известно о запуске неустановленных дронов вечером 3 июня
22:55, 3 июня
Дроны летят через Днепропетровскую область на Каменское и через Черниговскую область на Чернигов/район, пишут в ВС.
22:50, 3 июня
Мониторинговые каналы предположили, что это могут быть "Шахеды".
22:42, 3 июня
Где сейчас тревога из-за дронов
22:23, 3 июня
Дроны продолжают движение:
- с Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
- на границе Сумской/Черниговской областей.
22:00, 3 июня
Движение БПЛА неустановленного типа:
- группа через Харьковскую область в направлении Полтавской;
- еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской.
21:42, 3 июня
Высокая активность разведывательных БПЛА на Востоке!
– предупредили в ВС.