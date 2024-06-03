Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.

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Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня

22:55, 3 червня Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС.

22:50, 3 червня Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди".

22:42, 3 червня Де зараз тривога через дрони

22:23, 3 червня Дрони продовжують рух: із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;

на межі Сумської/Чернігівської областей.

22:00, 3 червня Рух БпЛА невстановленого типу: група через Харківщину в напрямку Полтавської області;

ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.