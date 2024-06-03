Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.
Дивіться також США можуть розширити дозвіл на удари по Росії: в Білому домі зробили заяву
Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня
22:55, 3 червня
Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС.
22:50, 3 червня
Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди".
22:42, 3 червня
Де зараз тривога через дрони
22:23, 3 червня
Дрони продовжують рух:
- із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
- на межі Сумської/Чернігівської областей.
22:00, 3 червня
Рух БпЛА невстановленого типу:
- група через Харківщину в напрямку Полтавської області;
- ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
21:42, 3 червня
Висока активність розвідувальних БпЛА на Сході!
– попередили в ПС.