Удень окупанти били по Харкову. Під ударом знову був Новобаварський район. За повідомленням Олега Синєгубова, наразі немає постраждалих.

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Що відомо про запуск невстановлених дронів увечері 3 червня

22:55, 3 червня

Дрони летять через Дніпропетровщину на Кам'янське та через Чернігівщину на Чернігів/район, пишуть у ПС.

22:50, 3 червня

Моніторингові канали припустили, що це можуть бути "Шахеди".

22:42, 3 червня

Де зараз тривога через дрони

22:23, 3 червня

Дрони продовжують рух:

  • із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на межі Сумської/Чернігівської областей.
22:00, 3 червня

Рух БпЛА невстановленого типу:

  • група через Харківщину в напрямку Полтавської області;
  • ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
21:42, 3 червня

Висока активність розвідувальних БпЛА на Сході!
– попередили в ПС.