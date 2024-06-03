Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу ЗМІ. Як передає кореспондентка Voice of America Юлія Ярмоленко, Байден у майбутньому може змінити думку щодо ударів по території Росії.

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В США можуть змінити думку щодо ударів по території Росії

Кірбі на брифінгу з представниками ЗМІ заявив, що президент Джо Байден згодом розширити дозвіл на використання зброї США проти цілей всередині Росії.

Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям,

– сказав Кірбі журналістам.

Офіційно США надали дозвіл бити по території Росії 31 травня. Тоді Володимир Зеленський підтвердив, що Джо Байден дозволив використовувати ракетні системи HIMARS, надані США, щоб завдавати ударів по російських військах і командно-контрольних центрах. У ЗМІ також зауважували, що дозвіл поширюється лише на ті території Росії, які межують з Харківщиною.

Які країни надали дозвіл бити своєю зброєю по території Росії