Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге СМИ. Как передает корреспондент Voice of America Юлия Ярмоленко, Байден в будущем может изменить мнение относительно ударов по территории России.

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В США могут изменить мнение относительно ударов по территории России

Кирби на брифинге с представителями СМИ заявил, что президент Джо Байден впоследствии расширить разрешение на использование оружия США против целей внутри России.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что будет нужно украинцам,

– сказал Кирби журналистам.

Официально США предоставили разрешение бить по территории России 31 мая. Тогда Владимир Зеленский подтвердил, что Джо Байден разрешил использовать ракетные системы HIMARS, предоставленные США, чтобы наносить удары по российским войскам и командно-контрольным центрам. В СМИ также отмечали, что разрешение распространяется только на те территории России, которые граничат с Харьковщиной.

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