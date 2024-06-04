Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, однако с определенными ограничениями. Наши защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории врага.

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Комплекс горел

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук показала результаты работы наших воинов. Она опубликовала фото горящего комплекса.



Украина ударила по комплексу С-300 на территории России / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук

Красиво горит. Это российский С-300. На российской территории,

– написала она.

Также Верещук напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.

Потери врага на 4 июня 2024 года

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только несет огромные потери. За последние сутки враги потеряли в Украине 1 290 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.

Что известно о потерях врага