Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, однако с определенными ограничениями. Наши защитники нанесли удар по российскому зенитному ракетному комплексу С-300, который находился на территории врага.

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Комплекс горел

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук показала результаты работы наших воинов. Она опубликовала фото горящего комплекса.

Украина ударила по комплексу
Украина ударила по комплексу С-300 на территории России / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук

Красиво горит. Это российский С-300. На российской территории,
– написала она.

Также Верещук напомнила, что по С-300 ударили в первые дни после разрешения на использование западного оружия для атак на российскую территорию.

Потери врага на 4 июня 2024 года

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако только несет огромные потери. За последние сутки враги потеряли в Украине 1 290 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.

Что известно о потерях врага

  • личного состава – 512 420 (+1290);
  • танков – 7794 (+15);
  • боевых бронированных машин – 15 020 (+18);
  • артиллерийских систем – 13345 (+65);
  • РСЗВ – 1092 (+2);
  • средства ПВО – 827 (+3);
  • самолетов – 357 (+0);
  • вертолетов – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27);
  • крылатые ракеты – 2268 (+0);
  • корабли /катера – 27 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 228 (+69);
  • специальная техника – 2 211 (+12).