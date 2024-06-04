Україна отримала дозвіл бити по території Росії західною зброєю, проте з певними обмеженнями. Наші захисники завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу С-300, який перебував на території ворога.
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Комплекс горів
Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук показала результати роботи наших воїнів. Вона опублікувала фото палаючого комплексу.
Україна вдарила по комплексу С-300 на території Росії / Фото з телеграм-каналу Ірини Верещук
Гарно горить. Це російський С-300. На російській території,
– написала вона.
Також Верещук нагадала, що по С-300 вдарили в перші дні після дозволу на використання західної зброї для атак на російську територію.
Втрати ворога на 4 червня 2024 року
Росія не полишає спроб захопити Україну, проте тільки зазнає величезних втрат. За останню добу вороги втратили в Україні 1 290 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.
Що відомо про втрати ворога
- особового складу – 512 420 (+1290);
- танків – 7794 (+15);
- бойових броньованих машин – 15 020 (+18);
- артилерійських систем – 13345 (+65);
- РСЗВ – 1092 (+2);
- засоби ППО – 827 (+3);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27);
- крилаті ракети – 2268 (+0);
- кораблі /катери – 27 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69);
- спеціальна техніка – 2 211 (+12).