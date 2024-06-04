С 24 февраля 2022 года оккупанты оставили на украинской земле 512 420 единиц личного состава.
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Что известно о потерях врага в технике
- личного состава / personnel - около / about 512420 (+1290) человек / persons,
- танков / tanks - 7794 (+15) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 15020 (+18) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 13345 (+65) ед,
- РСЗО / MLRS – 1092 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 827 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 357 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 10766 (+27),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 2268 (+0),
- корабли / катера / warships / boats - 27 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18228 (+69) ед,
- специальная техника / special equipment - 2211 (+12)