Видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины сегодня, 3 июня.

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С помощью "Муром-П" враг пытался контролировать ситуацию на приграничной территории Сумщины и планировал следующие атаки и обстрелы.

Момент уничтожения вражеских систем наблюдения: видео

Потери врага. В Генштабе обновили данные о потерях российской армии в войне против Украины. По состоянию на сегодня оккупанты потеряли более 72 тысяч единиц техники. По личному составу, то потери достигают около 511 130 воинов. Только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1270 оккупантов.

Ситуация на Сумщине