Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации. К сожалению, в результате вражеской атаки повреждены объекты инфраструктуры.

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Противник снова нанес удар по Сумской области

Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Днем, 2 июня, россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

На эту минуту на месте работают все необходимые службы для ликвидации повреждений. В то же время неизвестно о последствиях вражеской атаки, пока все детали относительно российского удара выясняют.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате обстрелов нет.

Берегите себя и родных, не пренебрегайте правилами безопасности,

– добавили в Сумской ОВА.

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Россияне наращивают личный состав и технику возле Сумской области