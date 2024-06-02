Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации. К сожалению, в результате вражеской атаки повреждены объекты инфраструктуры.
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Противник снова нанес удар по Сумской области
Оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины. Днем, 2 июня, россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня объекты инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.
На эту минуту на месте работают все необходимые службы для ликвидации повреждений. В то же время неизвестно о последствиях вражеской атаки, пока все детали относительно российского удара выясняют.
По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате обстрелов нет.
Берегите себя и родных, не пренебрегайте правилами безопасности,
– добавили в Сумской ОВА.
Россияне наращивают личный состав и технику возле Сумской области
- Недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению. Так, недалеко от границы страна-агрессорка собирает еще одну группировку войск.
- Оккупанты держат свои силы у границы с Сумской областью. В ГПСУ заявили, что врагу недостаточно этих сил, чтобы сделать успешное наступление. Украинские защитники готовы к любым сценариям.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что россияне могут начать наступать на Сумскую область или в районах Харьковской поблизости. Все, чтобы растянуть и закрепить украинскую армию вдоль границы.
- В Сумской обласной военной администрации заявили, что ситуация в области напряженная, однако контролируемая. В то же время оккупанты продолжают систематические обстрелы приграничных громад.
- Там также рассказали, в каком состоянии фортификаций. Их завершают возводить – сделали дополнительный рубеж обороны. А основные линии построили раньше, теперь их обустраивают и дооборудуют.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что россияне могут со стороны Сумской области открыть еще одно направление наступления на Харьковскую область. Во время майского наступления оккупанты должны были бы заходить по Золочевской общине. Райцентр граничит с Сумщиной и Белгородщиной и располагается в 35 километрах от Харькова.