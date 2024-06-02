Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації. На жаль, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури.

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Противник знову завдав удару по Сумщині

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Так, вдень, 2 червня, росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню об'єкти інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Станом на цю хвилину на місці працюють всі необхідні служби задля ліквідації пошкоджень. Водночас достеменно невідомо про наслідки ворожої атаки, наразі усі деталі стосовно російського удару з'ясовують.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає.

Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки,

– додали у Сумській ОВА.

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