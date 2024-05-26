Втім, станом на сьогодні цих сил недостатньо для успішного наступу, зокрема Збройні Сили України готові до будь-яких сценаріїв. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Повинні бути готові до всього

За його словами, протяжність українсько-російського кордону в Сумській області складає понад 560 кілометрів. Водночас ворог зберігає на тому напрямку певну частину своїх сил. Тому, Сили оборони готуються до всього.

Ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій,

– каже він.

Як пояснив речник ДПСУ, російські загарбники можуть зробити у Сумській області щось подібне до того, що станом на сьогодні відбувається у Харківській області й триває ще з 10 травня.

Ймовірно, ворог може спробувати створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Збройні Сили України нашої держави, в тому числі й на цей напрямок.

"Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", – наголосив Андрій Демченко.

На його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".

Що ще про це відомо

Раніше Демченко зазначив, що станом на сьогодні не можна недооцінювати противника. Наприклад, наразі окупанти не можуть досягти на Харківському напрямку тих стратегічних цілей, яких прагнули. Однак ворожі сили змушують розтягувати зони, у яких ведуться потужні бойові дії.

За його словами, наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на подібні напрямки. Тому, не можна виключати, що загарбники використають Сумщину саме для таких дій. За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру.