Впрочем, по состоянию на сегодня этих сил недостаточно для успешного наступления, в частности Вооруженные Силы Украины готовы к любым сценариям. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

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Должны быть готовы ко всему

По его словам, протяженность украинско-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров. В то же время враг сохраняет на том направлении определенную часть своих сил. Поэтому, Силы обороны готовятся ко всему.

Враг, по-прежнему, держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций,

– говорит он.

Как пояснил представитель ГПСУ, российские захватчики могут сделать в Сумской области нечто подобное тому, что на сегодня происходит в Харьковской области и продолжается еще с 10 мая.

Вероятно, враг может попытаться создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Вооруженные Силы Украины нашего государства, в том числе и на это направление.

"Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы достичь такой стратегической цели", – отметил Андрей Демченко.

По его мнению, россияне все же могут применить эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не позволять их перебрасывать на другие направления".

Что еще об этом известно

Ранее Демченко отметил, что по состоянию на сегодня нельзя недооценивать противника. Например, пока оккупанты не могут достичь на Харьковском направлении тех стратегических целей, которых стремились. Однако вражеские силы заставляют растягивать зоны, в которых ведутся мощные боевые действия.

По его словам, наше государство вынуждено привлекать Силы обороны, стягивая их на подобные направления. Поэтому, нельзя исключать, что захватчики используют Сумщину именно для таких действий. По оценкам ГПСУ, пока вражеских сил у этой области недостаточно для того, чтобы дойти до областного центра.