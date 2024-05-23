Будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатньої кількості свого особового складу та техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили та засоби. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Добре розуміємо підступність ворога

Демченко зазначив, що станом на сьогодні не можна недооцінювати противника. Наприклад, наразі окупанти не можуть досягти на Харківському напрямку тих стратегічних цілей, яких прагнули. Однак ворожі сили змушують розтягувати зони, у яких ведуться потужні бойові дії.

За його словами, наша держава вимушена залучати Сили оборони, стягуючи їх на подібні напрямки. Тому, не можна виключати, що загарбники використають Сумщину саме для таких дій. За оцінками ДПСУ, наразі ворожих сил біля цієї області недостатньо для того, аби дійти до обласного центру.

Будь-які дії, які ворог спробує вчинити навіть попри відсутність достатньої кількості своїх сил, техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили та засоби, а не використовувати їх до прикладу, на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії. Тому, підступність ворога ми добре розуміємо. Ми добре розуміємо, що нам потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій і на будь-якому напрямку,

– каже він.

Зокрема, Демченко наголосив, що оборонні можливості України лише посилюються. Прикордонники, які тримають свою смугу оборони, нарощують спроможності для того, щоб протидіяти ворогу у разі його спроби зайти на територію України у напрямку Сумської області.

Водночас речник Держприкордонслужби додав, що ворог щоденно обстрілює територію Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію, танки. Також спостерігається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Раніше він зазначав, що лише Сумська область має кордон в понад 560 кілометрів з Росією. Україні потрібно залучати усі можливі сили та засоби, аби здолати противника, що, на жаль, переважає і за кількістю зброї, і особового складу.

Однак українські прикордонники діють злагоджено для захисту, зокрема, Сумщини. Крім того, захисники щодня відбивають атаки кремлівської армії на півночі Харківщини, де вона від 10 травня намагається активно наступати.