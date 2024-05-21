У вівторок, 21 травня, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що існує ризик початку операції загарбників на Сумщині, – інформує 24 Канал. За його словами, росіяни також продовжують атакувати на Харківщині.

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Наступ Росії на Сумщину

Як зазначає спікер, хоч і загарбники фактично не мають достатньо сил для нападу на Сумську область, однак вони все одно можуть піти на цей крок. З Харківською областю була аналогічна ситуація.

Ніколи не можна виключати. Я на цьому наголошував і щодо Сумського напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку.

Демченко припускає, що ціллю окупантів у разі нападу на Сумщині може бути розтягнення лінії фронту та розпорошення Сил оборони України. У такий спосіб росіяни намагатимуться послабити нашу оборону.

Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості… Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика.

Речник Державної прикордонної служби додає, що лише Сумська область має кордон в понад 560 кілометрів з Росією. Україні потрібно залучати усі можливі сили та засоби, аби здолати противника, що, на жаль, переважає і за кількістю зброї, і особового складу.

Зверніть увагу! Як констатує Демченко, українські прикордонники діють злагоджено для захисту, зокрема, Сумщини. Крім того, захисники щодня відбивають атаки кремлівської армії на півночі Харківщини, де вона від 10 травня намагається активно наступати.