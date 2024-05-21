У вівторок, 21 травня, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що існує ризик початку операції загарбників на Сумщині, – інформує 24 Канал. За його словами, росіяни також продовжують атакувати на Харківщині.
Дивіться також У Вовчанську тривають вуличні бої, ворог тисне на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень
Наступ Росії на Сумщину
Як зазначає спікер, хоч і загарбники фактично не мають достатньо сил для нападу на Сумську область, однак вони все одно можуть піти на цей крок. З Харківською областю була аналогічна ситуація.
Ніколи не можна виключати. Я на цьому наголошував і щодо Сумського напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається на Харківському напрямку.
Демченко припускає, що ціллю окупантів у разі нападу на Сумщині може бути розтягнення лінії фронту та розпорошення Сил оборони України. У такий спосіб росіяни намагатимуться послабити нашу оборону.
Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості… Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика.
Речник Державної прикордонної служби додає, що лише Сумська область має кордон в понад 560 кілометрів з Росією. Україні потрібно залучати усі можливі сили та засоби, аби здолати противника, що, на жаль, переважає і за кількістю зброї, і особового складу.
- Раніше голова української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що після Харківщини росіяни можуть розпочати наступ на населені пункти Сумської області. У матеріалі за 14 травня йшлося, що операція може розпочатися упродовж найближчих 4 днів. Станом на 21 травня окупанти не пробували чисельними групами атакувати регіон.
- Водночас влада Сумщини оголошувала про початок евакуації людей з прикордонних територій. Зокрема, допомагають виїхати у безпечні місця жителям таких міст, як Білопілля та Ворожба. Загарбники посилювали обстріли відповідного регіону, також залучали більше диверсійно-розвідувальних груп.