Володимир Артюх, начальник Сумської ОВА, 13 травня підписав розпорядження про евакуацію, яка є завчасною та добровільною. За його словами, захист населення є пріоритетним завданням, визначеним президентом України.

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Захист населення – пріоритет

Оповіщення про евакуацію вже відбувається у громадах. Жителі, особливо сім'ї з дітьми, які бажають евакуюватися, повинні звернутися до місцевої влади. Евакуйовані будуть розміщені у безпечних місцях області.

Ми маємо захищати своє населення. Це наша основне завдання, яку мені поставив президент. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів,

– зазначив Володимир Артюх під час апаратної наради.

Евакуація також триває у прикордонних громадах, де з липня 2023 року вже евакуйовано жителів 115 населених пунктів. Від початку року в Сумській області внаслідок обстрілів:

загинуло 40 осіб;

поранено – 110, зокрема 13 дітей.

Зверніть увагу! Президент Зеленський у своєму зверненні зазначив про зростання ворожої активності на Сумщині та Чернігівщині. За словами глави держави росіяни частіше залучають диверсійні групи та застосовують обстріли.

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Ширший контекст

Напружена ситуація на Сумщині. Станом на ранок 14 травня 2024 року зафіксовано 13 обстрілів прикордонних територій. Внаслідок агресивних дій російських військ відбулося 78 вибухів, що зачепили вісім громад області.

Різні види зброї в арсеналі ворога. Середино-Будська та Новослобідська громади постраждали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а Білопільська громада – від мін. Краснопільська громада зазнала ударів зі ствольної артилерії.

Середино-Будська та Новослобідська громади постраждали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а Білопільська громада – від мін. Краснопільська громада зазнала ударів зі ствольної артилерії. Цивільні об'єкти під вогнем. Есманська громада відчула на собі обстріли зі стрілецької зброї та мінометів, Хотінська – з мінометів, а Великописарівська та Зноб-Новгородська громади також постраждали від мінометних обстрілів.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що очікує найближчими днями початок наступу російських військ у напрямку Сум. Поки ще від 3 до 4 днів вони намагатимуться просунутися на Харківщині.