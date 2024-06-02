Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що приблизно 10 – 15 тисяч своїх військ окупанти перекинули на інші напрямки. Спочатку – на Авдіївський напрямок, а потім – для наступу на Харківщину. Тепер загарбники намагаються наступати в Запорізькій області.

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Чому на полігоні окупантів стало тихо

"Вони не встигають стільки просто назбирати нині, а ще й підготувати. Якщо брати полонених на Харківському напрямку, дуже багато тих, хто умовно тиждень – два, й опиняється на фронті", – сказав Андрющенко.

Тому загарбникам і не треба використовувати полігони. Так, наприклад, уже третій тиждень на їхньому полігоні у районі селища Бабах-Тарама поблизу тимчасово окупованого Маріуполя тихо. Там поменшало росіян.

Тим часом окупанти вивели з Мангуша військову комендатуру. Радник міського голови Маріуполя зазначив, що це цікаві тенденції. Противник забрав значну частину резервів, які перебували та тренувалися у Маріупольсько-Бердянській агломерації.

Полігон замовчав поруч з Бабах-Тарамою, адже там прилетіли перші ATACMS, і офіцерів побило. Може, нема кому тренувати,

– зауважив Петро Андрющенко.

Яка мета ворога

Росіяни намагалися побудувати нову базу в районі Бердянська. Після того, як ЗСУ взяли на озброєння американські далекобійні ракети, окупанти стали обережнішим щодо місцерозташування своїх сил. Так загарбники стали не такими нахабними. Раніше вони ніде не ховалися та забули про те, що таке маскування та камуфляж.

"Це в комплексі призвело до того, що поки полігони мовчать, поки нема додаткових сил. Нема кого довго тренувати", – додав радник міського голови Маріуполя.

Нині працює лише один полігон росіян, проте, не на постійній основі як раніше. Це означає, що у противника не все гаразд із резервами. Нині у ворога немає сил для тотального наступу навіть на тих ділянках фронту, які вони намагаються відкрити.

"Їхня мета нині навіть не захопити наші території, їхня мета – посіяти хаос серед населення. Саме тому така кількість ІПСО. Їх дуже багато", – сказав Андрющенко.

Що відбувається у Маріуполі та поблизу